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Ajax'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Hollanda Kulübü, teknik direktör Erik ten Hag'ın sözleşmesini yeniledi

Ajax'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan Ajax, teknik direktör Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamın kontratının 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Geçen sezon takımını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkaran 49 yaşındaki Erik ten Hag, "Çok mutluyum, mükemmel bir sezon geçirdik ve şimdi bunu genişletmek istiyoruz." ifadesini kullandı. Bu sene fantastik başarılar elde ettiklerini belirten Hag, aynı başarıyı yakalamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Aralık 2017'de Ajax'a katılan Erik ten Hag, 1 Hollanda 1. Futbol Ligi şampiyonluğu, 1 de Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Erik ten Hag Hollanda 1. Futbol Ligi ajax

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