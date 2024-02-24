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  4. Ajda Pekkan ilk kez orada konser verecek! Bilet fiyatları duyanları şoke etti

Ajda Pekkan ilk kez orada konser verecek! Bilet fiyatları duyanları şoke etti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 15:13
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Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve fit görünümüyle kendine hayran bırakan 77 yaşındaki Ajda Pekkan ilk kez bir stadyum konseri verecek. Bilet fiyatları da belli oldu. En ucuzu 700, en pahalısı 15 bin TL.

Ajda Pekkan ilk kez orada konser verecek! Bilet fiyatları duyanları şoke etti

Yaz ayından beri omuz ağrısı çeken Ajda Pekkan yoğun konser programının ardından ameliyat oldu.

Başarılı kariyeri ve sahne tarzlarıyla çok konuşulan Ajda Pekkan, kariyerinin ilk stadyum konserini vermeye hazırlanıyor.

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12 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 'Ajda ve Arkadaşları' adlı konserde Pekkan, Selda Bağcan, Nilüfer, Kenan Doğulu, Sıla, Edis, Cem Adrian, Mabel Matiz gibi bir çok isimle düet yapacak.

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Bilet fiyatları da şimdiden belli oldu ve satışa çıktı. En ucuz bilet 700 TL'den en pahalısı da 15 bin TL'den satışa çıkarıldı.

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