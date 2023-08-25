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Ajda Pekkan'ın ilginç sahne kostümü sosyal medyanın diline düştü! 'Makrome saksı gibi'

25.08.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnedeki dansları ve yoğun konser maratonu ile gündemden düşmeyen Süperstar Ajda Pekkan bu defa ilginç kostümüyle sosyal medyanın diline düştü. Önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşan Ajda Pekkan bol yırtmaçlı pembe bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü ismin kostümüne yorum yağdı.

Pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Sahnedeki dansları ve iddialı tarzıyla çok konuşulan Ajda Pekkan'ın ilginç kostümü sosyal medyada gündem oldu.

Geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını sevenleriyle koro halinde seslendiren sanatçı, 18 kişilik dansçı kadrosuyla da görsel bir şölene imza attı. İki saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan'ın pembe bol yırtmaçlı elbisesine ise yorum yağdı.

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Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz gün Bodrum'daki konserinde giydiği kıyafetine; 'Bu sefer hiç olmamış', 'Buzdolabı örtüsü', 'Makrome saksı gibi', 'Bu kıyafet olmadı' gibi yorumlar yapıldı.

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77 yaşındaki sanatçı, düzgün görünen fiziğiyle adeta genç kızlara meydan okudu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Yıllanmış şarap gibisin' 'Barbie’yi Ajda oynamalıydı', 'Tanrı kadını yarattı bu nasıl güzellik', gibi yorumlar yaptı.

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Ajda Pekkan yaşında

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