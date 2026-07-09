Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray formasıyla sergilediği skorer kimlik ve dominant oyun yapısıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Victor Osimhen için Avrupa transfer pazarında sular ısınmaya devam ediyor. Dünya devlerinin iştahını kabartan Nijeryalı golcü için son iddia, İspanyol basınından geldi.

BARCELONA'NIN ÖNCELİKLİ HEDEFİ OSIMHEN

İspanyol medyasında geniş yankı bulan haberlere göre; LaLiga'nın Katalan devi Barcelona, 27 yaşındaki Nijeryalı süperstarı yakından takip etmeyi sürdürüyor. Gelecek sezon öncesinde hücum hattına bitirici, fiziksel kapasitesi yüksek ve dominant bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Barcelona teknik heyetinin, transfer listesinde öncelikli hedeflerinden birinin Osimhen olduğu belirtildi.

Haberin detaylarında, Barcelona yönetiminin yıldız oyuncunun güncel maliyet raporları ve olası sözleşme şartları üzerinde kapsamlı bir iç değerlendirme süreci yürüttüğü ifade ediliyor.

GALATASARAY İLE TEMAS KURULACAK

İspanyol basınındaki iddiaların en dikkat çekici boyutu ise Katalan ekibinin izleyeceği stratejik yol haritası oldu. Barcelona kurmaylarının, golcü oyuncunun durumunu yakından analiz etmek ve olası bir transferin zeminini yoklamak amacıyla kısa süre içerisinde Galatasaray yönetimiyle resmi olarak temasa geçeceği ileri sürüldü.

Galatasaray cephesinin olası bir resmi temasta nasıl bir tavır sergileyeceği ve oyuncunun İspanya ihtimaline vereceği yanıt spor kamuoyunda şimdiden büyük bir merak konusu oldu.