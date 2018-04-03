Ajda Pekkan uçakta panik atak krizi geçirmiş!

Çok sayıda sanatçı ve sporcu Erdoğan’a Hatay ziyaretinde eşlik etti. Uçakta bulunan isimlerden Ajda Pekkan'ın dönüş yolunda uçağın türbülansa girmesi sonucu panik atak krizi geçirdiği iddia edildi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyareti esnasında uçakta yaşananları yazdı. Uçakta yaşanaları anlatan Polat Yağcı, “Hatay’a yaklaşırken anons yaptım. ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hatay’a değil, Afrin’e iniyoruz. Şu anda bize iki jet eşlik ediyor’ dedim. Alkış koptu. Herkes silah sordu, ben de ‘İnince dağıtılacak’ dedim. Herkes farklı bir model istedi" dedi.

İBRAHİM TATLISES TESELLİ ETTİ

Yağcı, ”Dönüş yolculuğunda da uçak türbülansa girdi. Herkes dua etmeye başladı. Uçak korkusu olan Ajda Pekkan, panik atak krizi geçirdi ve ağlamaya başladı. İbrahim Bey (Tatlıses) onu ‘Ajda, ben uçak fobimi yenmek için uçak aldım. Bu uçak eninde sonunda yere inecek, korkma’ diyerek teselli etti" ifadesini kullandı.