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AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

03.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 gün sürecek toplantı için katılımcılar otele gelmeye başladı

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar, Kızılcahamam ilçesindeki otele gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı için Kızılcahamam'a gelen katılımcılar, toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e giriş yapıyor.

"Türkiye için güven ve istikrar" temasıyla düzenlenecek toplantı dolayısıyla otel çevresinde kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek ve son gün yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak.

Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak.

Otel etrafında polis ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri de tedbir aldı.

Bu arada, kampın yapılacağı otelin etrafına ve ilçedeki bazı caddelere "Evinize hoş geldiniz Başkomutanımız", "Sayın Cumhurbaşkanımız şehitler ve kahramanlar diyarına hoş geldiniz", "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Türkiye'nin değil dünyanın lideri" yazılı pankartlar asıldı.

Öte yandan, otele giriş yapan misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabı hediye edildi.

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