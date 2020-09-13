YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. AK Parti 5 kongresini daha tamamladı

AK Parti 5 kongresini daha tamamladı

BURSA HABERLERİ  | 13.09.2020 18:53 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa’da mart ayında başlayan ve salgın sebebiyle ara verilen ilçe kongreleri devam ediyor.AK Parti Bursa 5 ilçe kongresini bugün itibariyle tamamladı.

AK Parti Bursa’da mart ayında başlayan ve salgın sebebiyle ara verilen ilçe kongreleri devam ediyor.
AK Parti Bursa 5 ilçe kongresini bugün itibariyle tamamladı. 11 Eylül Cuma günü Keles ve Harmancık, 12 Eylül Cumartesi Harmancık ve Büyükorhan 13 Eylül Pazar Nilüfer İlçesinin kongreleri gerçekleşti. Nilüfer ilçesinin Kongresine AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Betül Sayan Kaya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşuğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Refik Özen, Osman Mestan, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık katıldı. Milletvekillerinin yanı sıra AK Parti İl Yönetim Kurulu ve AK Sevdalılar kongrede yerlerini aldı.
Keles ilçe kongresinde mevcut ilçe Başkanı Özcan Yeni 213 delegenin tam oyunu alarak, Harmancık İlçesinin mevcut ilçe Başkanı Yakup Bayram 202 delegenin tam oyunu alarak, Büyükorhan ilçe kongresinde mevcut ilçe başkanı Kamil Turhan 266 delegenin tam oyunu alarak, Orhaneli ilçe kongresinde mevcut ilçe Başkanı Ramazan Turhan ise 306 delegenin tam oyunu alarak güven tazeledi. Nilüfer ilçe kongresinde ise bir süre önce başkanlığa atanan Eşref Kurem ise 315 delegenin tam oyunu alarak Nilüfer İlçe başkanı oldu.
İl Başkanı Ayhan Salman ilçe kongrelerinin Pandemi Kurallarına uyularak gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “İlçe Kongrelerimizin yapılacağı alanları açık ve geniş mekânlardan seçmeye özen gösterdik. Alanda maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları aksatılmadı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktıÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Bursa Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:37
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.