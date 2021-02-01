AK Parti Antalya 7. Olağan İl Kongresi

Türkiye'nin artık başkalarının kurduğu oyunları takip etmediğine, kendisini ilgilendiren konularda oyunu bizzat kendisinin kurduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Yeri geliyor, Türk milletinin aleyhine kurulan oyunları da biz bozuyoruz. Her zaman 'diplomasi önceliğimiz' diyoruz. Ama diplomasiye inanmayanlara da sahaya inerek, nasıl tekrar diplomasi masasına döneceklerini öğretiyoruz, itinayla öğretiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, sahada ve masada güçlü diplomasiyle hareket ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, yerli ve milli diplomasiyi de aktif kullandıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, yapılan görüşmeler sayesinde bu yıl Türkiye'de ve Antalya'da daha fazla turistin ağırlanacağını bildirdi.

Türkiye'nin Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarını canlandırma konusunda mutabakat yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, bu gelişmenin diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde, şehrin, turizm diplomasisinde de etkin rol oynadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her zaman önceliklerinin diplomasi olduğunu belirterek, "Ama diplomasiye inanmayanlara da sahaya inerek, nasıl tekrar diplomasi masasına döneceklerini öğretiyoruz, itinayla öğretiyoruz." dedi.

Suriye'de kurulan oyunu bozduklarını, Libya'da siyasi çözüm konusunda ısrarcı davrandıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de 'hakça paylaşım' dedik. 'Türkiye'yi. KKTC'yi dışlamayın, hakça paylaşımdan yana olun' dedik. Ne dediler, 'hayır' dediler. 'Yunanistan, Güney Rum kesiminin hakları var, ne yaparsak doğrudur' dediler. Biz ne yaptık, sahaya indik, bayrak dalgalandırdık Akdeniz'de. Herkes Türkiye ile nasıl iş birliği yapılacağını öğrenmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Diplomasinin açık olduğunu, kendisine güvenen herkesi diplomasiye çağırdıklarını aktaran Çavuşoğlu, görüşmeleri "taviz" olarak değerlendirenlere ise tepki gösterdi.

Karabağ sorununa da değinen Çavuşoğlu, "Karabağ sorunu vardı, 'diplomasi var' dedik. Kimse yanaşmadı, Ermenistan'ı destekliyorlardı. Azerbaycan sahaya indi, hakkı olanı aldı, topraklarını geri aldı." dedi.

Şimdi ise diplomasiden yana tavır sergilemeye çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, AB konusunda da aralıkta olumlu mesajlar verildiğini, olumlu atmosferde ilişkileri geliştirmek için bir yol haritası üzerinde çalışıldığını hatırlattı.