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AK Parti Antalya Kadın Kolları'ndan yangınzedelere aşure ikramı

15.09.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Antalya Kadın Kolları'ndan yangınzedelere aşure ikramı

AK Parti Antalya Kadın Kolları tarafından Manavgat yangınlarında zarar gören vatandaşlara aşure ikram edildi

AK Parti ilçe binası önünde düzenlenen aşure etkinliğine AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, ilçe kadın kolları başkanları ile kadın kolları üyeleri katıldı.

Parti binası önünde kaplara konulan aşureler, yangından etkilenen mahallelerdeki vatandaşlara dağıtıldı.

Ayşe Keyik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri aşure etkinliğini bu yıl yangın afetinden dolayı Manavgat ilçesinde düzenlediklerini belirtti.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, "Manavgat'ta afetten etkilenen mahallelerimizde, milletvekillerimizle birlikte vatandaşlarımızın hem dertlerini, sıkıntılarını dinleyip hem de aşurelerini ikram ettik." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

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