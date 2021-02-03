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AK Parti Artvin 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

03.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "'Acaba gerçekten bir şey mi var?' demeyip 15 Temmuz'da sokağa çıkan, 17-25 Aralık'ta da liderinin yanında duran ve her seçimde sokak sokak, cadde cadde, ev ev partimizi, liderimizi, davamızı, gelecek ufkumuzu, heyecanımızı anlatan teşkilat mensuplarımıza, ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları, mahalle teşkilatı ve sandık görevlilerinin hepsine genel merkez adına, Recep Tayyip Erdoğan adına 'Allah sizden razı olsun' diyorum"

ARTVİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "'Acaba, gerçekten bir şey mi var?' demeyip 15 Temmuz'da sokağa çıkan, 17-25 Aralık'ta da liderinin yanında duran ve her seçimde sokak sokak, cadde cadde, ev ev partimizi, liderimizi, davamızı, gelecek ufkumuzu, heyecanımızı anlatan teşkilat mensuplarımıza, ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları, mahalle teşkilatı ve sandık görevlilerinin hepsine genel merkez adına, Recep Tayyip Erdoğan adına 'Allah sizden razı olsun' diyorum." dedi.

Dağ, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Artvin 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

"18 yıllık iktidar, 20 yıllık parti dönemimizde, 'Bir kere olsun acaba demeyen teşkilatımızın her biriminden Allah razı olsun' demek bizim en önemli vazifemizdir." ifadesini kullanan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu direğe çıkıp bayrak asacaksın dediğimizde, 'Hayır olmaz.' demeyen, şu caddede broşür dağıtacaksın dediğimizde 'Hayır olmaz.' demeyen, şu üniversite kafesinde AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatacaksın dediğimizde 'Olur mu öyle şey.' demeyen, 17-25 Aralık'ta yolsuzluğa büründürülmüş kılıf içindeki operasyonda 'Acaba.' demeyen gençlik kollarında bugün bu salonda olanlardan da Allah razı olsun, bu salonda olmayıp bu partiye bir nebze faydası olan herkesten Allah razı olsun."

Dağ, 20 yıllık parti dönemlerinde kadın kollarının da çok önemli işler yaptığını kaydederek, "Şu evde toplantı yapıp bu toplantıda partimizi, davamızı, liderimizi anlatacaksın dediğimizde 'Hayır benim evimde çocuğum var.' demeyen, 'Evimde yemeğimi yapamadım, beyim akşam yemeği ister.' demeyip gece ev toplantılarına, sokaklarda partimizi anlatmaya vaktini ayıran bütün hanım kardeşlerimden, kadın kollarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle teşkilatlarıyla bir bütün olduklarını vurgulayan Dağ, şunları söyledi:

"20 yıldır yaşadığımız bütün badirelerde şeytan taşlamaktan Kabe'yi tavaf etme vaktimiz olmadı neredeyse. Bu şeytan taşlama süreçlerinde e-muhtıra, parti kapatma sürecinde, 17-25 Aralık'ta, çukur olaylarında, Gezi'de, 15 Temmuz'da bir kere olsun 'Acaba.' demeyen bir teşkilatımız var. 'Acaba gerçekten bir şey mi var?' demeyip 15 Temmuz'da sokağa çıkan, 17-25 Aralık'ta da liderinin yanında duran ve her seçimde sokak sokak, cadde cadde, ev ev partimizi, liderimizi, davamızı, gelecek ufkumuzu, heyecanımızı anlatan teşkilat mensuplarımıza, ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları, mahalle teşkilatı ve sandık görevlilerinin hepsine genel merkez adına, Recep Tayyip Erdoğan adına Allah sizden razı olsun diyorum. Allah, sizinle bizim her birimizin, bu ülkede bu davaya gönül veren herkesin birbirine dostluğunu daim etsin."

Kongrede, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, eski AK Parti Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan ve AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı'nın konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.

Tek listeyle gidilen seçimde, Fatih Tahtalı yeniden AK Parti Artvin İl Başkanı seçildi.

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