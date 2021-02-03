AK Parti Artvin 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

ARTVİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "'Acaba, gerçekten bir şey mi var?' demeyip 15 Temmuz'da sokağa çıkan, 17-25 Aralık'ta da liderinin yanında duran ve her seçimde sokak sokak, cadde cadde, ev ev partimizi, liderimizi, davamızı, gelecek ufkumuzu, heyecanımızı anlatan teşkilat mensuplarımıza, ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları, mahalle teşkilatı ve sandık görevlilerinin hepsine genel merkez adına, Recep Tayyip Erdoğan adına 'Allah sizden razı olsun' diyorum." dedi.

Dağ, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Artvin 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

"18 yıllık iktidar, 20 yıllık parti dönemimizde, 'Bir kere olsun acaba demeyen teşkilatımızın her biriminden Allah razı olsun' demek bizim en önemli vazifemizdir." ifadesini kullanan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu direğe çıkıp bayrak asacaksın dediğimizde, 'Hayır olmaz.' demeyen, şu caddede broşür dağıtacaksın dediğimizde 'Hayır olmaz.' demeyen, şu üniversite kafesinde AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatacaksın dediğimizde 'Olur mu öyle şey.' demeyen, 17-25 Aralık'ta yolsuzluğa büründürülmüş kılıf içindeki operasyonda 'Acaba.' demeyen gençlik kollarında bugün bu salonda olanlardan da Allah razı olsun, bu salonda olmayıp bu partiye bir nebze faydası olan herkesten Allah razı olsun."