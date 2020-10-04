AK Parti Batman İl Başkanı Gür hastanede incelemelerde bulundu

AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hastane binasında incelemelerde bulunan Başkan Gür’e İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu tarafından çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Çalışmaları incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Gür, "Batman halkının sabırsızlıkla beklediği hastanemizde nihayet sona doğru gelindi. Hastanemiz inşallah kısa sürede bitecek ve aziz milletimizin hizmetine girmiş olacaktır" dedi.



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