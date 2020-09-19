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AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici oldu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 19.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Biga İlçe Başkanlığı 7.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Biga İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde başkanlığa veteriner hekim Hasan Sepici seçildi.
Biga Şehir Parkında gerçekleştirilen kongreye; AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl başkanı Naim Makas, belediye ve il genel meclis üyeleri, ilçe ve belde başkanları ile partililer katıldı.
Kongrede divan başkanlığı görevini Kaaan Tonka, Divan başkan yardımcısı Ünsal Dirlik, Katip üyeler Nesrin Sirkeci, Engin Tanrıkulu ve Saim Yılmaz yaptı.
Faaliyet ve denetim raporları, gelir gider cetvelleri okundu. Protokol konuşmalarının ardından tek listenin katıldığı Biga AK Parti 7. Olağan Kongresinde Hasan Sepici ilçe başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ömer Faruk Sert, Mustafa Ovalı, Erkan Yaşar, Hüseyin Keçeci, Tuğba Karagöz, Nihat Borazan, İbrahim Akın, Mustafa Tekin, Mehmet Toy, Mehmet Yılmaz, Kenan Polat, Ali Hikmet Aydın, Saim Bakar, Şerifnur Temiz, Ali Kotman, Fatih Kaya, Fikret Savaş, Murat Köse, Murat Karademir getirildi.
AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici seçim sonrası yaptığı konuşmada; “ AK Partiyi temsil etmek demek millete hizmetkar olmak demektir. Ben değil, biz diyerek ekip ruhu ile çalışmalara devam edeceğiz. Kongreler bir siyasi partinin bayram günleridir. O yüzden bu gün özel günümüz mutlu günümüzdür. Bizim kongrelerimiz bir bayrak yarışıdır. Göreve gelen görev, süresi boyunca bayrağı aldığı yerden daha ileriye götürmek için emek verir ve zamanı gelince de bayrağı daha ileriye götürsün diye teslim eder. Bu dönemde bu asil görev genel merkezimiz ve teşkilatlarımız teveccühü ile şahsıma teslim edildi. Bizde oluşturduğumuz yönetim kurulumuz ile bize teslim edilen bayrağı aldığımız noktadan daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

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