AK Parti Bursa teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Teras Salon'da gerçekleştirilen programda konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, dünyada hiçbir parti ve ittifaka nasip olmayan serüven ve başarı hikayesinin AK Parti'ye nasip olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bu zamana kadar girdiği bütün seçimlerden galip çıktığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bundan sonra önümüze sandık geldiğinde milletimiz aynı feraseti, basireti hiç şüpheniz olmasın gösterecektir. Çünkü bu millet kimin ülkenin kalkınması, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için mücadele sarf ettiğini kimin de uluslararası vesayet odaklarının burada sözcülüğünü ve onlar tarafından yazılan senaryonun figüranlığını yapmakta olduklarını görüyor. Hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Çavuşoğlu, en büyük görevlerinin yapılanları vatandaşlara anlatmak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda oynanan tiyatroyu da milletimizin gözünün önüne koymak. Bizim sorumluluğumuz budur. Bugün Batı'da yazılan senaryo Türkiye'de oynatılıyor. Figüranları marifetiyle oynatılıyor. Bizim bu anlamda bu figüranların gözüne far tutmamız gerekiyor. Onların yapmak istediklerini ve gözlerden kaçırmak istediklerini bu milletimizin ferasetine ve basiretine aktarmamız gerekiyor. Normalde sokakta birbirlerini görseler selam vermeyecek olanların, aynı masa etrafında buluşup çay içemeyecek olanların, bugün sözde yeniden parlamenter sisteme dönmek için bir araya geldiklerini ifade edenlerin esasen bu milletin kutlu yürüyüşüne bariyer olmak istediklerini biz biliyoruz ve bunu anlatmak zorundayız. 5 defa toplandılar ne görüyorsunuz? Bildirilerini bile büyükelçiler hazırlıyor bunların haberiniz var mı? Hala adaylarını çıkarabilmiş değiller. Aday yıpranırmış. 20 seneden beri iktidarda olan Cumhurbaşkanımız yıpranmıyor da sizin adayınız iki günde yıpranacaksa olmayıversin kardeşim."

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da görevde bulunduğu 1,5 yılda yatırım projelerinin Bursa'ya kazandırılması konusunda yoğun bir gayret gösterdiklerini aktardı.

Bu süreçte merkezi hükümetten güzel destekler aldıklarını ifade eden Gürkan, "20 yıllık bir iktidarın hizmetlerini anlatmak kolay değildir. Tüm teşkilatlar olarak birinci vazifemiz bu yapılan hizmetlere sahip çıkmak ama bununla beraber de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak ve onunla beraber yol yürümek. Bu çalışmalar yapılırken teşkilatlarımızı unutmamak lazım." dedi.

Bayramlaşmaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve partililer katıldı.

