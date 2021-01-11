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AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy oldu

11.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy oldu

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığına Sami Özsoy seçildi.Ceyhan Devlet Bahçeli Tesislerinde gerçekleştirilen 7.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığına Sami Özsoy seçildi.
Ceyhan Devlet Bahçeli Tesislerinde gerçekleştirilen 7. Olağan Kongrede seçime tek listeyle giren Sami Özsoy, pandemi dayısıyla kısıtlı bir katım sağladıklarını belirterek, "Gönül isterdi ki bugün bu salonu tıklım, tıklım dolduralım, dışarıda yüzlerce kişi olsun, yüzlerce partilimizle kucaklaşalım isterdik. Ama dünyayı etkisi altına alan salgından dolayı yapamıyoruz. Yine de bu güzel katılım beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bugün burada gerçekleştireceğimiz kongre Ceyhan için çok önemli. Ben gençlik kollarından geldim, tüm muhtarlarımız ilçe başkanı olacak, bu partiye gönül vermiş on binlerce kişi ilçe başkanı olacak. Bizlere vereceğiniz bu destek Ceyhan’da sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy büyüyecek. Buradan çıkacak Adana’ya ulaşacak, Adana’dan Ankara’ya ulaşacak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en güçlü destek Ceyhan’dan gelecek” dedi
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ise konuşmasında, "Göreve geldiğimiz 14 aydan beri bütün ilçelerimizi karış karış geziyoruz, kongre süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Pandemi sebebiyle kongrelerimize ara vermiştik ve bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 3 ilçemiz kalmıştı, bunlardan biri Ceyhan’dı onu da icra ediyoruz. Ceyhan’da bugüne kadar görev yapmış olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevi devredecek olan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İslam Başkanımız çok kıymetli çok verimli bir dönem geçirdi. Şuanda kendisi benim başkan danışmanım, il kongremizde inşallah beraber çalışacağız. Ceyhan’da bir kan değişimine gittik. Ama bizde biliyorsunuz makamların ve mevkilerin hiçbir anlamı yok” dedi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy oldu

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