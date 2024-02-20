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AK Parti'de Hüsnü Şenlendirici sürprizi! Aday gösterileceği yer belli oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 16:39 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti tarafından birinci sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Bergama'da AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, Şenlendirici'nin bu seçimde meclis üyesi seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti'de Hüsnü Şenlendirici sürprizi! Aday gösterileceği yer belli oldu

Türkiye'de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı... Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. AK Parti’nin merakla beklenen meclis üyeliği aday listeleri de YSK’ya son teslim gününde netleşti.

İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti tarafından 1.sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

HÜSNÜ2

Şenlendirici, birinci sıradan Bergama Belediye Meclis üyesi seçilmesi halinde, doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi de seçilmiş olacak.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da iktidar olan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 2024 sandığında meclis üyesi seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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