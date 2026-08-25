Özlem Öz 5. kez anne oldu! Paylaşımlar peş peşe geldi

Sosyal medyada "Tayyargiller" adıyla milyonlarca kişiye ulaşan Özlem Öz ve ortopedi uzmanı eşi Tayyar Öz, uzun yıllardır aile hayatlarını takipçileriyle paylaşmalarıyla tanınıyor.

Özlem Öz, eşiyle birlikte çektiği aile içerikleri sayesinde kısa sürede en çok takip edilen fenomen çiftlerinden biri haline geldi. Özellikle en büyük kızları Lina'nın küçük yaşta viral olan videolarıyla geniş kitleler tarafından tanınan aile, zamanla günlük yaşamlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Çiftin Lina, Ela, Mira ve Emir Ege adını verdikleri dört çocuğu var. Ailenin son dönemde en çok konuşulan gündemlerinden biri ise beşinci bebek heyecanı oldu.

İçerik üreticisi Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, beşinci kez anne-baba oldu.

Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hastaneden peş peşe paylaşımlar yaparak sosyal medyada gündem oldu.