Özgü Kaya bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Bakan bir daha baktı

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan Özgü Kaya, yaz tatiline devam ediyor.

Bol bol güneşlenerek serin suların tadını çıkaran ünlü isim, tatilinin keyfini doyasıya yaşayarak sezonun yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Özgü Kaya son olarak kahverengi puantiyeli bikinisiyle peş peşe verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

5 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğan sanatçı, özellikle televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde eğitim almıştır.

Oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayımlanan "Adı Efsane" dizisindeki Sibel Yılmaz karakteriyle adım atmıştır.