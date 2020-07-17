YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası

AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.07.2020 19:16 | Son Güncelleme

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olmasının Cami Kebir Camisinde namazı kıldı.

AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olmasının Cami Kebir Camisinde namazı kıldı. Daha sonra İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik’te katıldı.
AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“1934 yılında, Ayasofya Camii’nin bir müze haline getirilmesi, milletimizi ve İslam alemini derinden üzmüştü. Danıştay başkanlığının aldığı iptal kararıyla birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vakur duruşu sayesinde milletimizin ve ümmeti Muhammed’in sembolü haline gelmiş olan Ayasofya Camii’nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun bir şekilde, yeniden Camii olarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini aldık.
Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun ki, 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya’da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız-şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz.”
Camilerimiz gayrimüslimlere açık olacaktır
Tüm camiler gibi Ayasofya Camii’nin de kapılarının tüm yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslimlere sonuna kadar açık olacağını belirten Kayser, “Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camii gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik"

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik"

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:13
Sabah
05:01
Öğle
12:33
İkindi
16:29
Akşam
19:55
Yatsı
21:36

Erzincan Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Öner Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryaz Hira’dan kene uyarısı

Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryaz Hira’dan kene uyarısı

Tırıvırı Balıkları Katlediyor

Tırıvırı Balıkları Katlediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.