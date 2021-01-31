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AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Musa Kara getirildi

31.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Musa Kara getirildi

AK Parti Kilis İl Gençlik Kolları Başkanlığına Musa Kara’nın getirildiği açıklandı.AK Parti Kilis il Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz’ın görev süresinin dolması ve AK Parti Kilis İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinden dolayı boşalan AK Parti Kilis il Gençlik Kolları başkanlığına Musa Kara getirildi.il Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Büyükgümüş ile yapılan İstişareler sonucunda Kilis AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına uzun yıllar Siyasette davamız için omuz omuza birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli kardeşim Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Musa Kara atanmıştır.

AK Parti Kilis İl Gençlik Kolları Başkanlığına Musa Kara’nın getirildiği açıklandı.
AK Parti Kilis il Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz’ın görev süresinin dolması ve AK Parti Kilis İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinden dolayı boşalan AK Parti Kilis il Gençlik Kolları başkanlığına Musa Kara getirildi.
il Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Büyükgümüş ile yapılan İstişareler sonucunda Kilis AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına uzun yıllar Siyasette davamız için omuz omuza birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli kardeşim Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Musa Kara atanmıştır. Rabbim çıktığın bu kutlu yolda mahcup etmesin, yeni görevinde başarılar dilerim, Allah Utandırmasın" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Musa Kara getirildi

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