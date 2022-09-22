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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

22.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Seçimlerde rakip olarak kendilerini görenler 6+1'li masada aday tartışmasını dahi yapamıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçimlerde rakip olarak kendilerini görenler 6+1'li masada aday tartışmasını dahi yapamıyor." dedi.

Dağ, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında Aydın DSİ Misafirhanesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bir seçim bittiğinde diğer seçime başlama düsturuna sahip olduklarını, hayatı seçimlerle ve siyasetle geçmiş bir genel başkan, liderle çalıştıklarını söyledi.

Şehir buluşmaları kapsamında seçime kadar neler yapacaklarını vatandaşlarla birebir paylaşacaklarını belirten Dağ, "Seçimden sonra yapacaklarımızı da anlatacağız. Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmaya yönelik hamlelerimiz, uluslararası diplomaside ortaya koymuş olduğumuz barışçıl politikalar ve aynı zamanda da dünya siyasetini belirleme noktasındaki hamlelerin vatandaşımız nezdinde ciddi bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Bunu daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Dış politikada son bir haftada yaşanan gelişmeleri "gurur verici" olarak değerlendiren Dağ, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tahıl krizinin çözümünün yanında dün akşam esirlerin takasının da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin diploması başarısıyla hayata geçirildiğine işaret etti.

Seçim sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Hamza Dağ, "Seçimlerde rakip olarak kendilerini görenler 6+1'li masada aday tartışmasını dahi yapamıyor. Altılı masanın birbirlerine çelme takarak birtakım şeyler yaptığını görüyoruz. Bunlardan millete fayda gelmez. Bu milletin meselelerini, basit meselelerini bile bu darmadağın yapı çözüme kavuşturamaz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin önünü açmak için 20 senedir önemli mesafeler kat ettiklerini vurgulayan Dağ, 2023'ten sonra Türkiye için yeni bir yüzyılın başlayacağını anlattı.

Yeni yüzyılda çok daha büyük hamleleri hep birlikte hayata geçireceklerini dile getiren Dağ, "Türkiye'nin her yerinde bu şehir buluşmalarıyla, yine kampanya döneminde her arkadaşımız kendi ilinde, teşkilatında milletimizle birebir diyaloğunu daha artırarak bu seçimde Cumhur İttifakı olarak açık farkla, AK Parti olarak da açık farkla Allah'ın izniyle seçimi kazanacağız." dedi.

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