AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Aksaray'da gençlerle bir araya geldi.

İleri, beraberindeki AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bilim Merkezi Konferans Salonunda "Net Konuşalım" programında gençlerle buluşan İleri, dünyada dijital dönüşüm süreci yaşandığını, ülkeler arasındaki güç dengelerinin bununla değiştiğini söyledi.

"Net Konuşalım" isimli programı organize ederek dijital dönüşüm sürecine vurgu yaptıklarına işaret eden İleri, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin bu inovasyon ve dijital dönüşüm noktasındaki vizyonu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. AK Parti vizyonlar partisidir. 2053 ve 2071'den bahseden bir partiyiz. Bu tarihler uzun vadeli bakışın planlı ve programlı yapıldığının bir tezahürüdür. İlerleyen süreçte biz geri dönüp baktığımızda Türkiye'nin sadece siyaseten, ekonomik veya jeopolitik olarak dönüştüğü bir süreç olarak görmeyeceğiz bugünleri. Biz bugünleri aynı zamanda Türkiye'nin teknolojik sıçramasını yaptığı günler olarak göreceğiz. Nereye gidersek gidelim bir başarı hikayesi karşımıza çıkıyor. Konya'da, Erzurum'da, Kocaeli'nde ülkemizin hangi iline gidersek gidelim birçok örnek görüyoruz. Devletimizin zamanında almış olduğu tedbirler ve ortaya koymuş olduğu teşvik mekanizması bir ekosistem oluşturdu. Türkiye'nin her bir yerinde genç arkadaşlarımız fikirlerini ön plana çıkartıp teşviklerini alabiliyorlar."

İleri, sıradan bir ülkede yaşamadıklarını, Türkiye'nin her alanda çok ciddi potansiyelinin olduğunu vurguladı.

Bu potansiyelin de realize edilmeye başlandığını aktaran İleri, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bunun sonuçlarını önümüzdeki 10 yıl içerisinde alacağımızı düşünüyorum. Şu an ülkemizde etkin olan devlet aklı gençlerin dijital geleceğini planlıyor. Bu çok önemli. Herkes dört elle çalışır vaziyette. Gençlerimizin, ülkemizin bu kalkınmasının neresinde olurum düşüncesinde olması gerekiyor. Odağımızın Türkiye olması gerektiğinin unutulmaması gerekiyor. Sizler buranın insanısınız, hizmetleriniz de buraya olmalı. Bizim gönlümüzün coğrafyası Türkiye'dir. Dönüp, dolaşıp geleceğimiz yer de Türkiye'dir."

İleri ve beraberindekiler daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

