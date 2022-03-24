AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri Şanlıurfa'da üniversite öğrencileriyle buluştu

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şanlıurfa'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

İleri, Harran Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda üniversite öğrencileriyle, "Net Konuşalım" etkinliğinde buluştu.

Şanlıurfa'da gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktaran İleri, üniversite öğrencileriyle dijital çağda iş dünyasının yönetim anlayışı üzerine tecrübe paylaşımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İleri, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini ve bu süreçteki vizyonunu üniversite öğrencileriyle paylaştıklarını anlatarak, "Bu hafta Başkanlık olarak biz Forum Metaverse etkinliğimizi düzenlemiştik Ankara'da. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşen bu etkinlikte Cumhurbaşkanımız orada çok güzel bir mesaj ve istikamet koydu bizler için ve dijital seferberliği başlattığını ilan etti. Biz de bu anlamda gençlerimizle Türkiye'nin gelecek dijitalini konuştuk. Çok güzel sorular aldık, üzerine düşülmesi gereken sorular da aldık aslında bir genç bakışıyla. Ümit ediyorum ki gençlerimize de bir ışık vermiştir bu etkinliğimiz. Temel olarak verdiğimiz mesaj şu idi, Türkiye dijital alanda çok aktif bir ülke, dijital vizyonunu çok dikkatli çizmiş bir ülke. Global misyonunu, yani ‘Dünya 5'ten büyüktür’ vizyonunu dijitalle hayata geçirme iradesini ortaya koymuş bir ülke." dedi.

Türkiye'de dijitalin önünün açık olduğuna dikkati çeken İleri, yüksek teknoloji sektörüne ilişkin tüyoları da üniversite öğrencileriyle paylaştıklarını söyledi.

