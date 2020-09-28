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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Akdeniz'de hakkımızı sonuna kadar arayacağız"

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Akdeniz'de hakkımızı sonuna kadar arayacağız"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Akdeniz'de hakkımızı sonuna kadar arayacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan İlçe Kongreleri'ne katıldı.

Kongrelerde konuşan Özhaseki, CHP'nin sağlık sistemini eleştirmesini anlamsız ve yersiz bulduğunu çünkü pandemi sürecinde en başarılı ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Akdeniz'de haklarını aradığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bize, 'Libya'da ne işiniz var' diyorlar. Suriye'de teröristlerin canını okuyoruz. 'Suriye'de ne işiniz var, Esed ile barışın' diyorlar. Karadeniz'de doğal gaz buluyoruz, '7-8 yıllıkmış' diyerek beğenmiyorlar. Bu habere sevinmeyen Türk vatandaşı olur mu? Kardeşim bir yıllık da olsa 'helal olsun' dersin. Aramaya devam ediyoruz. İskandinav ülkelerinde yüzlerce kez deniyorlar ama bulamıyorlar. Biz sekizinci denememizde bulduk. 18'de bir daha buluruz, 108'de bir daha buluruz. İçimizdeki İrlandalılar, Türkiye'nin başarısına sevinemiyorlar. Büyük ve güçlü Türkiye iddiamızın her defasında yeniden altını çiziyoruz, görmemek için gözlerini kapatıyorlar. Memleket için hayırlı olan bir işe neden sevinmezsiniz ki?"

Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkati çeken Özhaseki, "Akdeniz'de olanlara dikkat ediyor musunuz? Gemilerimiz Akdeniz'de olmasın istiyorlar. Karadeniz'de bulduğumuz gibi orada da doğal gaz, petrol bulmayalım istiyorlar. Anadolu toprakları dışına bir milim bile adım atmayalım istiyorlar. Türk Gölü olarak anılan Akdeniz'de bugün Yunanistan fink atacak, 13 bin kilometreden gelen ABD ve bununla birlikte Avrupa istediğini yapacak biz de seyredeceğiz öyle mi? Buna izin vermeyeceğiz. Akdeniz'de hakkımızı sonuna kadar arayacağız." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, geçmişten bugüne kadar özveri ve gayretle teşkilatlarda görev yapan herkese, Cumhur İttifakı belediyeleri olan Sarız ve Pınarbaşı belediye başkanlarına ve MHP ilçe başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Kongrelere, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Kayseri İl Koordinatörü İshak Gazel, Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Sarız ve Pınarbaşı belediye başkanları, ilçe başkanları ve AK Parti teşkilat mensupları katıldı.

Öte yandan, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara ve AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, güven tazeleyerek yeniden seçildi.

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