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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

"Biz savaşta bile savaşın hukukuna riayet etmiş bir milletiz. Esirlere adaletle, merhametle yaklaşmış bir milletin çocuklarıyız. O basit hareketi yapanların da kendi karektersizliğini ve cibilliyetsizliğini gösterir. Bunların hesabı elbet bir gün sorulur Allah'ın izniyle"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde Talas Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi"nin açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyelerin görevlerinin sadece alt ve üst yapı işleriyle sınırlı olmadığını belirtti.

Belediyelerin spor, kültür ve sanatla da ilgilenmeleri gerektiğini vurgulayan Özhaseki, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm tüm belediyelerin bu konuda üzerilerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

İçinde bulundukları mekanın 1500 yıllık tarihten bahsedilen bir kilise olduğunu ve sanatseverler için açıldığını anlatan Özhaseki, Türk milleti olarak hiçbir kompleksleri olmadığını, kiliselere ve havralara sahip çıktıklarını kaydetti.

Ancak Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde kendilerini medeniyetin timsali gibi gösteren ülkelerin camilere karşı aynı tahammülü olmadığını gördüklerini aktaran Özhaseki, şunları söyledi:

"Binlerce caminin, yüzlerce türbenin, zamanında Osmanlı bakiyesi olan güzel eserlerin hepsinin nasıl yıkıldığını hep birlikte gördük. Yakın zamanda da affedersiniz, özür diliyorum, cibilliyetsiz, karektersiz bir adamın Türk bayrağına karşı yapmış olduğu hakareti de gördük. O, onların sütünün hükmü. Biz de sütümüzün hükmünü işliyoruz. Biz saygılı davranıyoruz. Biz savaşta bile savaşın hukukuna riayet etmiş bir milletiz. Esirlere adaletle, merhametle yaklaşmış bir milletin çocuklarıyız. Orada esir aldığımız komutanlara bile onurunu zedelemeden muamele etmiş bir milletiz. Bu bizim büyüklüğümüzü gösterir. Bu bizim karekterimizi, ne kadar asil bir milletin parçası olduğumuzu gösterir. O basit hareketi yapanların da kendi karektersizliğini ve cibilliyetsizliğini gösterir. Bunların hesabı elbet bir gün sorulur Allah'ın izniyle."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşmalarının ardından, serginin açılışı yapıldı.

Özhaseki ve beraberindekiler, ebru, cam, cilt ve mozaik eserlerden oluşan 5 sanatçının 21 eserinin yer aldığı sergiyi gezerek, sanatçılardan bilgi aldı.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Kayseri

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