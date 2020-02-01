AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde Talas Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi"nin açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyelerin görevlerinin sadece alt ve üst yapı işleriyle sınırlı olmadığını belirtti.

Belediyelerin spor, kültür ve sanatla da ilgilenmeleri gerektiğini vurgulayan Özhaseki, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm tüm belediyelerin bu konuda üzerilerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

İçinde bulundukları mekanın 1500 yıllık tarihten bahsedilen bir kilise olduğunu ve sanatseverler için açıldığını anlatan Özhaseki, Türk milleti olarak hiçbir kompleksleri olmadığını, kiliselere ve havralara sahip çıktıklarını kaydetti.

Ancak Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde kendilerini medeniyetin timsali gibi gösteren ülkelerin camilere karşı aynı tahammülü olmadığını gördüklerini aktaran Özhaseki, şunları söyledi: