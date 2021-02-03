AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz:

AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Yakın zamanda yargı alanında, ekonomi alanında, siyaset alanında birçok reforma imza atılacak." dedi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Demiröz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin hamuru ile kurulan bir parti olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 11,5 milyona yakın delegesinin olduğunu, dünyada böyle bir sivil toplum örgütünün bulunmadığını ifade eden Demiröz, "Hiçbir zaman için Türkiye'de yöresel milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik yapmadık. Doğudan batıya her yere hizmet götürmeye devam ediyoruz." dedi.

Anayasa'nın daha önce değiştirilmek istendiğini ancak ortak bir noktada buluşulamadığını belirten Demiröz, "Yakın zamanda yargı alanında, ekonomi alanında, siyaset alanında birçok reforma imza atılacak. Bir darbe anayasanın 19 kez değişmesinden sonra halen yamalı bohça gibi anayasamız var. Bu anayasayı daha önce değiştirmek istedik. Eşit şekilde üçer kişilik ortak kurul kuruldu ama maalesef ortak bir noktada buluşulamadı. Muhalefet partileri yanaşmadı. Çünkü onlar sadece vesayet ve illegal örgütlerden destek alıyorlar. Onlar millete dayanmıyorlar. Biri dağa dayanıyor, birisi darbelere dayanıyor diğeri de zaten kiralık vekillerle parti kuruyor." diye konuştu.