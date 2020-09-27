AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Yavuz, partisinin Karapürçek İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın birtakım yerlerini işgal edip ateş altına aldığını, can kayıplarının yaşandığını hatırlatarak, saldırıyı kınadı.

Azerbaycan'a, "İki devlet, tek millet" anlayışıyla yaklaştıklarına işaret eden Yavuz, "Adeta canımızdan can gidiyor. Kaldı ki dünyanın neresinde bir zulüm, zalimane bir yaklaşım varsa o yine bizim gerçekten moralimizi bozuyor, acıyı hissetmemize sebebiyet veriyor. Azerbaycan olunca daha fazla hissediyoruz onu." diye konuştu.

Saldırının ardından "Azerbaycan Türk SİHA'larını kaldırdı ve 6 köy işgalden kurtarıldı" şeklinde manşetleri gördüklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Ne kadar şükretsek azdır ve ne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için uğraşsak, onun arkasında sarsılmaz çelikten bir şekilde halkalar halinde bulunsak azdır. Sadece SİHA'larımızla Azerbaycan'da farkımızı ortaya koymuyoruz, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu nasıl ortadan kaldırdığımızı biliyorsunuz. Darmaduman edildi o terör koridoru."