YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

SAKARYA HABERLERİ  | 27.09.2020 19:10 | Son Güncelleme

"Adeta canımızdan can gidiyor. Kaldı ki dünyanın neresinde bir zulüm, zalimane bir yaklaşım varsa o yine bizim gerçekten moralimizi bozuyor, acıyı hissetmemize sebebiyet veriyor. Azerbaycan olunca daha fazla hissediyoruz onu" - "Sadece SİHA'larımızla Azerbaycan'da farkımızı ortaya koymuyoruz, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu nasıl ortadan kaldırdığımızı biliyorsunuz. Darmaduman edildi o terör koridoru"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Yavuz, partisinin Karapürçek İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın birtakım yerlerini işgal edip ateş altına aldığını, can kayıplarının yaşandığını hatırlatarak, saldırıyı kınadı.

Azerbaycan'a, "İki devlet, tek millet" anlayışıyla yaklaştıklarına işaret eden Yavuz, "Adeta canımızdan can gidiyor. Kaldı ki dünyanın neresinde bir zulüm, zalimane bir yaklaşım varsa o yine bizim gerçekten moralimizi bozuyor, acıyı hissetmemize sebebiyet veriyor. Azerbaycan olunca daha fazla hissediyoruz onu." diye konuştu.

Saldırının ardından "Azerbaycan Türk SİHA'larını kaldırdı ve 6 köy işgalden kurtarıldı" şeklinde manşetleri gördüklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Ne kadar şükretsek azdır ve ne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için uğraşsak, onun arkasında sarsılmaz çelikten bir şekilde halkalar halinde bulunsak azdır. Sadece SİHA'larımızla Azerbaycan'da farkımızı ortaya koymuyoruz, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu nasıl ortadan kaldırdığımızı biliyorsunuz. Darmaduman edildi o terör koridoru."

Sakarya'da yapılması planlanan bin yataklı hastanenin inşaat ihalesinin bu yıl içerisinde gerçekleşeceğini bildiren Yavuz, deprem şehri kente Acil Durum Hastanesi yapılması için de çalışmalara başladıkları müjdesini verdi.

Acil Durum Hastanesinin Karapürçek'e en yakın yerde Erenler çıkışında yapılacağını aktaran Yavuz, hastanelerin kente hayırlı olmasını diledi.

Kongre sonucunda AK Parti Karapürçek İlçe Başkanlığına Ümit Bodur seçildi.

- "Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol aramaya devam edeceğiz"

Daha sonra AK Parti Hendek İlçe Kongresinde partililere hitap eden Yavuz, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sorunların diyalog yoluyla çözülmesi konusunda Türkiye'ye mesaj gönderdiğini aktaran Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne oldu? Cumhur İttifakı ile birlikte yol alan bu iktidarın Türkiye'ye en fazla kazandırdığı bir numaralı şey özgüvendir. Allah'a şükrediyoruz böyle liderimiz olduğu için. 'Mavi Vata'ndan bir damla suyu size heba edemeyiz, ey Amerika, Avrupa Birliği isterseniz karşımızda olun, bütün dünya karşımızda olsa da biz bu milletle birlikte gerekirse kefenimizi giyeriz ve ölümü göze alarak bir damla suyu size vermeyiz.' duruşuyla geri adım atıldı. Biz Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol aramaya devam edeceğiz."

Yavuz, Cumhur İttifakı'nın en büyük icraatlarından birinin de başkanlık sistemi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın tek bir amacı var, Mavi Vatan'dan bir damla su gitmesin, terör örgütlerini silip yok edelim. Millet İttifakı'nın da tek amacı, 'Gerekirse Türkiye düşsün, problem yok, yeter ki bu iktidarı alaşağı edelim, Cumhur İttifakı'nı muvaffak kılmayalım'. Birliğimiz, beraberliğimiz, ittifakımız, kardeşliğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındaki en büyük güçtür. Birliğimiz daim olsun, dirliğimiz devam etsin, kardeşliğimize gölge düşmesin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında da sıra dağlar gibi durmaya devam edelim. Çünkü başka bir Recep Tayyip Erdoğan yok."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜstsüz pozu tartışma yarattıÜstsüz pozu tartışma yarattı
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
40 yıllık hayal gerçek oluyor
40 yıllık hayal gerçek oluyor
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı

Sakarya Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:54
İkindi
16:15
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Sakarya Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Demet Eczanesi
Yenikent
Gümüş Eczanesi
Adapazari
Huzur Eczanesi
Adapazari
Serin Eczanesi
Adapazari
Turhan Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı yakalandı
Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.