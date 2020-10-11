AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da ilçe gençlik kongrelerine katıldı:

Yavuz, Türkiye'nin silahlı, silahsız ve taarruz insansız hava araçlarını ürettiğine işaret ederek, "Bütün dünyanın dilinde bunlar var. Azerbaycan'ın muvaffakiyetinin temelinde de Türkiye'nin göndermiş olduğu insansız hava araçları yatıyor. İnsansız hava araçlarımızın oradaki fonksiyonunu ve etkisini düşündüğümüzde göğsümüz kabarıyor." diye konuştu.

Yavuz, partisinin Geyve ilçesi 6. Gençlik Olağan Kongresi 'nde yaptığı konuşmada, "Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp parçalanmayın" ayetini bilen insanlar olarak bir olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya devam edeceklerini belirtti.

Söz konusu gelişmelere karşın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu eleştiren Yavuz, "Her an iktidarı devralmaya hazır olması gereken, en sevinmesi gerektiği noktada sevinmeyen, en üzülmesi gerektiği noktada üzülmeyen, en taraf olması gerektiği yerde taraf olmayan, en karşı çıkması gerekene karşı çıkmayan bir ikinci parti var. Bu tuhaf değil mi? Bu bizim durduğumuz yerin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, Altay tankı üretimine ilişkin de açıklamalarda bulundu, "İnşallah bu yıl veya gelecek yıl bilmem ama çok kısa süre içerisinde banttan inecek. Harıl harıl çalışmalar devam ediyor." dedi.

- "Ayasofya'yı açmaya kalkmak, idamı göze almak demekti"

Daha sonra Akyazı ilçesinde partisinin 6. Gençlik Olağan Kongresine katılan Yavuz, yeni genç ve dinamik arkadaşların hizmet bayrağını devralmaları gerektiğini, kendilerinin de bir nefer olarak onların yanında duracaklarını dile getirdi.

Yavuz, geçmiş dönemlerde yaşanan baskı ve zulümlerden örnekler vererek, şunları söyledi: