AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Referansı en sağlam parti, AK Parti'dir"

Yazıcı, herkesin yaptığı hizmetlerin, kendisine referans olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Siyasi partilerde birliğin ve bütünlüğün önemli olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Siyasi partiler bir ailedir. Aile kavramını en iyi bilenler kadınlarımızdır. Aile toplumumuzun en temel ünitesidir. Güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum güçlü devleti oluşturur." diye konuştu.

Yazıcı, AK Parti çatısı altında siyaset yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunun altını çizerek, partinin kırmızı çizgilerini aşan ve defosu olanlar hariç, parti tüzüğünü benimseyen herkesin partide görev alabileceğini aktardı.

Türkiye'nin sorunlarını giderme adına AK Parti kadın kollarında görev alan ve alacak kişilere teşekkür eden Yazıcı, kadınların AK Parti inşaatında çok önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

"Millet referans sorar. Referansı en sağlam parti AK Parti'dir. Türkiye'nin her alanını muazzam icraatlarla değiştirdik, dönüştürdük. Bir taraftan bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirirken bir taraftan da milletin kasasını doldurmaya çalıştık. Bize hazır kaynaklar teslim edilmedi. Boş tam takır bir kasa devraldık. Terleyen kadrolarız. Kim terler? Çalışan terler. Dertli olan terler. Bizim referansımız Türkiye'ye sağladığımız kazanımlardır."

Milletin hukukunu korumak, güçlü bir devlet ve millet olmak için savunma sanayisinde önemli yatırımlar yaptıklarını da vurgulayan Yazıcı, dirayetli olduklarını, içte değişim ve dönüşümü gerçekleştirirken dışarıda ise kararlı duruş sergilemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Mevcut başkan Sema Yağcı Tekin'in tek aday olduğu kongreye, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, diğer ilgililer ve delegeler katıldı.

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