AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Sektör Toplantısı'nda konuştu:

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgede huzur ortamının pekişmesiyle özel sektör yatırımlarının arttığını belirterek, "Huzur ve güven ortamı yoksa bırakın özel sektörün bir bölgeye gelmesi o bölgedeki sermaye bile kaçar başka bölgeye gider." dedi.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Bingöl Sektör Buluşmaları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bingöl'ün ana sektörünün tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli ve ekibine Bingöl'e geldikleri için teşekkür eden Yılmaz, kentte bir taraftan OSB, küçük sanayi gibi imalat sanayisine yönelik yatırımların olduğunu diğer taraftan kayak ve termal tesisleri gibi turizm alanında ve hizmet sektöründe birtakım proje çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Yılmaz, bu yatırımların yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de önemli olduğuna işaret ederek, "Şu gerçeği kabul etmemiz lazım ki Bingöl'ün ana sektörü tarım ve hayvancılıktır. Diğer bütün faaliyetler bir yana tarım ve hayvancılık bir yana. Bingöl'de en fazla katma değer üreten, istihdam sağlayan, ilimize refah getiren sektör tarım ve hayvancılık sektörüdür. Tarım ve hayvancılıkta biz sıçrama yaptığımız zaman bütün alanlarda bunu takip edecektir." dedi.