AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu:

SİNOP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Eğitim bütçesini iktidarımızın ilk yılından itibaren listenin başına koyduk. O gün bugün eğitim bir savunma iki. Bunun sonuçlarını da gördük. Türkiye'de 100 öğrenciden ancak 14'ü üniversiteye gidebiliyordu. Şimdi bu oran tersine döndü yüzde 85'i üniversiteye erişebiliyor." dedi.

Yıldırım, Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Mukaddes Gürün Türk Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yıldırım, geçmişini inkar edenlerin geleceğinin olamayacağını söyledi.

Osmanlı ile de Türkiye Cumhuriyeti ile de gurur duyduklarını vurgulayan Yıldırım, "Cumhuriyet'i bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere bütün vatan şehitleri ile gurur duyuyoruz. Bazı kendini bilmezler geçmişimizi inkar etmemizi istiyor. Kimse bizden geçmişimizi inkar etmemizi istemesin. Anadolu topraklarının mührünü Sultan Alparslan vurdu. 1071'den beri bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Bundan sonra da nice bin yıllarda da birlikte aynı şekilde yaşayacağız. Ekmek, su, yiyecek ihtiyaçtır ama bayrak, devlet, toprak vazgeçilmezdir. Onun için FETÖ belasıyla, bölücü terör örgütüyle amansız mücadelemiz içeride ve dışarıda ülkemize kem gözle bakan emperyal güçlere karşı da 85 milyon olarak gerekli mücadeleyi her zaman vereceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, salgın sonrası yaşanan fiyat istikrarsızlığının ve enflasyonun dünyada küresel bir sorun haline geldiğini belirtti. Olumsuz sürecin özellikle Batı ülkelerini ve gelişmiş ülkeleri enerji konusunda tamamen çaresiz durumda bıraktığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür bu zor şartlara rağmen Türkiye, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede küresel anlamda yaptığı girişimler sonucu enerji güvenliği konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Etrafımızda zor bir coğrafya var. Ukrayna, Rusya anlaşmazlığı, Orta Doğu ve son 40 yılımızı alan terörle mücadele. Terörle mücadelede elhamdülillah yurt içinde güvenliği tam anlamıyla sağladık. Bugün Türkiye'nin gidilemeyen hiçbir yeri yok. Dağları, ovalarına, vadilerine vatandaş sürüsünü de çıkarıyor, yaylacılık da yapıyor, her türlü faaliyeti gerçekleştirebiliyor. Yirmi yıl çalışırken hep şunu söyledik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Onun için de doğudan batıya, kuzeyden, güneye her tarafı bölünmüş yollarla donattık, 6 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Böyle bir rekor dünyada yok."

- "Semiha Hanım'ın himayelerinde 81 ile 81 anaokulu yapımı projesi için yola çıktık"

AK Parti iktidarında eğitim alanında da önemli mesafeler kaydetme başarısı gösterdiklerini söyleyen Yıldırım, okul öncesi eğitimde 5 yaş kategorisinde eğitime katılma oranını yüzde 90'lara yaklaştırdıklarını belirtti.

Türk Kızılay ile 6 yıl önce başlattıkları projenin meyvelerini toplamaya devam ettiklerine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Semiha Hanım'ın himayelerinde 81 ile 81 anaokulu yapımı projesi için yola çıktık. İlk okulumuzu Bitlis'te açmıştık. O zaman azı gitti çoğu kaldı demiştik. Şimdi ise 56. okulu burada Boyabat'ta açıyoruz. Yapılan her şey insan için. Onun için biz hep yola çıkarken dedik ki, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki gün önce okullar açıldı. 19 milyon öğrenci dersbaşı yaptı. İki hafta içinde 8,5 milyon üniversite öğrenci de derslere başlayacak. 19 milyon öğrenci dile kolay. Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin nerdeyse yarsının nüfusundan fazla öğrencimiz var. Eğitim bütçesini iktidarımızın ilk yılından itibaren listenin başına koyduk. O gün bugün eğitim bir savunma iki. Bunun sonuçlarını da gördük. Türkiye'de 100 öğrenciden ancak 14'ü üniversiteye gidebiliyordu. Şimdi bu oran tersine döndü yüzde 85'i üniversiteye erişebiliyor. Üniversitelerdeki öğretim üyelerimizin yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor. Hakimlerimizin, savcılarımızın da yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor. İşte bu bizim görmek istediğimiz tablo. Fırsat eşitliği lafla, korumacılıkla, kotayla olmuyor. Eşit şartlarla yarışılacak imkanların sağlanmasıyla oluyor."

Yıldırım'ın konuşmasının ardından anaokulunun kurdelesi kesildi.

Açılış törenine, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türk Kızılay Genel Başkanvekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Hacı Mukaddes Gürün'ün oğlu Ali Gürün diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım, açılışın ardından Boyabat Belediyesini de ziyaret etti.

