YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Aksaray'da "aşı" çağrısı yaptı:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Aksaray'da "aşı" çağrısı yaptı:

04.09.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Maalesef artık çok marjinal hale gelmiş olmakla birlikte bazı çevrelerde hala aşı karşıtlığı propagandasının yapıldığını görüyoruz. Vatandaşımız büyük oranda buna itibar etmiyor. Nihayetinde kimse zorla aşılanamaz ama tavsiyemiz odur ki herkes bu aşıları olsun"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aksaray'da vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olma çağrısında bulundu.

Kurtulmuş, birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği Aksaray'da, Somuncu Baba Türbesi ve Aksaray Valiliğini ziyaret ettikten sonra bir dinlenme tesisinde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Kurtulmuş, ekonomi ile sağlık arasında denge tutarak bu süreci bugüne getirdiklerini söyledi.

Salgın şartlarının verdiği zorlukları özellikle orta ve küçük ölçekli kurumların hissettiğini bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İki şeye dikkat ettik, birincisi, tezgahın dağılmaması. Bu sayede Türkiye'de kapasite kullanım oranlarında da ciddi artış oldu. Yaklaşık yüzde 50 seviyesinde endekste ilerlemenin, iyileşmenin olduğunu görüyoruz. Türkiye ihracatta uzun yıllar sonra çok ciddi ivme yakaladı. Diğer taraftan da şuna dikkat ettik, Türkiye'de orta ve küçük esnafın korunması, bununla ilgili vergilerin, borçların ertelenmesi, yeni kredilerin verilmesi gibi çeşitli kalemlerde destekle bunların toplam maliyeti 720 milyar liradır. Bu çabalar bizi böyle bir noktaya getirdi."

Aşılama çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dünyaya örnek olan bir performans sergiliyoruz. Türkiye G-20 ülkelerinden, OECD ülkelerinin çoğundan çok daha fazla vatandaşını aşılamayı başarmış bir ülkedir. Maalesef artık çok marjinal hale gelmiş olmakla birlikte bazı çevrelerde hala aşı karşıtlığı propagandasının yapıldığını görüyoruz. Vatandaşımız büyük oranda buna itibar etmiyor. Buradan bütün vatandaşlarımıza tavsiyemiz, nihayetinde kimse zorla aşılanamaz ama tavsiyemiz odur ki herkes bu aşıları olsun. Çünkü kimin, nereden, ne şekilde bu mikroba yakalanacağı belli değil. İnşallah aşılarımızı da çok daha yukarılara taşıyarak halkımızın da bağışıklık kazanması da temin edilmiş, daha güçlü bağışıklık kazanması temin edilmiş olacaktır."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldıKocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldı
Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, "Aksaray Astronomi ve Uzay Kampı"nda öğrencilerle buluştuTürkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, "Aksaray Astronomi ve Uzay Kampı"nda öğrencilerle buluştu

Aksaray Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:44
Sabah
06:09
Öğle
12:48
İkindi
16:25
Akşam
19:17
Yatsı
20:37

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Altınsoy Eczanesi
Merkez
Arif Meydan Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Uludağ Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Agacoren
Mehmet Sevgi Eczanesi
Eskil
Murat Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.