AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TRT Haber canlı yayınında konuştu:

"Avrupa ve Amerika ilişkileri tek bir çizgi şeklinde gidiyor yanılgısına düşmemek gerekiyor. Öyle değil. Biz Türkiye olarak Avrupa Birliği ile müzakereler konusunda samimiyetimizi bir kere daha ortaya koyuyoruz. Yeni dönem dolayasıyla bu konuda bir kere daha fikrimizi açıkça ifade ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle ilgili de iyi ilişkiler geliştirmek için gerçekten samimi bir görüş ortaya koyuyoruz. Ama bu süre içerisinde ilişkilerin her iki tarafla gergin yaşandığı süre içerisinde de herkesin Türkiye'yi bir şekilde test ettiğini de görmemiz lazım. Kimsenin ültimatom vererek 'geçin şurada durun, şu şekilde davranın' diyerek Türkiye'yi hizaya sokmasının artık mümkün olmadığını herkesin görmesi lazım."

"Avrupalılar da Amerikalıların da bizim gösterdiğimiz bu iyi niyet ve samimiyete karşı empati yapmalarını istiyoruz." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin had bildirilerek köşeye sıkıştırılacak bir ülke olmadığını vurguladı.

Bu tür açıklamaların ölçüsüz olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Maalesef başta ana muhalefet olmak üzere bazı muhalefet çevrelerinin ölçüsüz, izansız gerçekten fütursuz bir dille AK Partiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükumete ve Türkiye'de kamu görevini yürüten herkese karşı böyle tabiri caizse eleştiri dozunu çok aşan hasmane bir tavır içinde hareket ettiklerini görüyoruz. Bu, en hafif tabiriyle ölçüsüzlüktür, izansızlıktır. Yani biz şunu tabi ki beklemiyoruz muhalefet partileri bizim her yaptığımızı alkışlasınlar hiçbir eleştiride bulunmasınlar asla demiyoruz. A ve Z partisi kadar birbirlerine yabancı partiler bile olsak hepimizin siyasette yapmak istediği şey millete hizmet etmekse her şeyden evvel dilimizi ayarlamak mecburiyetindeyiz. Bu dilin bir hakaret, aşağılama bu son örnekte olduğu gibi kimin haddinedir. Bu memlekette kamu görevi gören, vatandaşların güvenliği sağlamakta görevli olan, illerin ilçelerin daha ileri gitmesi için can siperhane şekilde çalışan kamu görevlilerine kim militan diyebilir böyle bir hadsizlik nasıl olabilir. Böyle bir hukuksuzluk nasıl olabilir. Tabi ki bu kabul edilebilecek bir şey değildir."