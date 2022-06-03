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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Çankırı'da konuştu:

03.06.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset yavan yemeğe benzer"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset yavan yemeğe benzer." dedi.

Yıldırım, Türk Kızılayın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu'nun açılışına katılmak üzere geldiği Çankırı'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti.

Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sorunları torunlara bırakan bir parti değil, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmete dönüştüren bir parti olduğunu söyledi.

2023 yılında yapılacak seçimlere işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tabii vakit yaklaştıkça siyaset de daha hareketli hale gelmeye başladı. Biz bunu ilk defa görmüyoruz. 16'ncı sefer milletin önüne çıkacağız, milletin hakemliğine başvuracağız. Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset yavan yemeğe benzer. Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli. Siyasi rakiplerimizin esasında anlatması gereken vaatleri, söylemleri ne yazık ki millet henüz duymadı, duymuyor. Millet İttifakı içinde yer alan partileri takip ediyorsunuz. 'Recep Tayip Erdoğan'ı indireceğiz' diyorlar. Başka bir şey duydunuz mu? Önce siz aranızda aday belirleyin de Recep Tayyip Erdoğan da karşısında kim çıkıyor görsün bakalım. Bizim açımızdan kim olursa olsun fark etmez."

Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te rekor oyla tekrar seçileceğini dile getiren Yıldırım, "Rakiplerimiz kalksın desin ki 'AK Parti 20 yıldır iktidarda. Recep Tayyip Erdoğan da cumhurbaşkanı olarak hizmet ediyor ama biz AK Parti'nin yaptığı işlerin daha fazlasını yapacağız' desinler ama demiyorlar." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sürecinde en gelişmiş, en zengin ülkelerin sınıfta kaldığını dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin uzak görüşü ve vizyonu sayesinde salgını en az zararla atlatan ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Yeniden belde statüsü kazanan Dodurga beldesinde 3 Temmuz'da seçim yapılacağını da hatırlatan Yıldırım, seçimde Hasan Hüseyin Kaşıkçı'nın rekor oyla seçileceğini ifade etti.

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