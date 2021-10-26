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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

26.10.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce'de ziyaretler yaptı.

Eşi Semiha Yıldırım'ın öncülüğünü yaptığı Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığınca yürütülen "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Düzce'de yapımı tamamlanan Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunun açılışını gerçekleştiren Yıldırım, daha sonra Düzce Valisi Cevdet Atay'ı AFAD Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonunda ziyaret etti.

Atay, Yıldırım'a kentteki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aktardı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, burada İl Başkanı Mustafa Keskin ve partililerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Düzce Belediyesine geçen Yıldırım Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Düzce'de yapılan çalışmalar ve projeleri aktaran Özlü, Yıldırım'a kentin yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepetini takdim etti.

Ziyaretlerde Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

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