AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu"na katıldı

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu"na katılarak fotoğraf çekti.

Yıldırım, Erzincan Valiliğince düzenlenen, yerli ve yabancı çok sayıda fotoğraf sanatçısının yarıştığı "Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu"na katılarak, baba ocağı Refahiye ilçesinde, Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki kış manzaralarını görüntüledi.

Kentte 26-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen maratonun, hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, "Şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak için düzenlenen bu yarışma çok önemli. Yarışmaya katılan tüm fotoğrafseverleri kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi.

