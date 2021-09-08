AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Düzce'nin Hayata Dokunan İş Kadınları" paneline katıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde düzenlenen "Düzce'nin Hayata Dokunan İş Kadınları" paneline katıldı.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, "Kadınların Karar Alma Mekanizması" başlıklı konuşma yapan Keşir, kadınlara eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın öneminden bahsetti.

Kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdikleri projelere değinen Keşir, "Son olarak liseyi yarıda bırakmak zorunda kalan 20 bin kadın için eğitim seferberliği başlattık. Bu konu bizim için çok önemli. Konu üzerinde istikrarlı ve sürdürülebilir olmak gerekli." dedi.

Dünyada kadınların seçme, seçilme hakkını kazandığı ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu hatırlatan Keşir, şöyle konuştu:

"Seçme ve seçilme hakkını 1935'te dünyadaki birçok ülkeden önce elde ettik. O dönemde parlamentoda kadın oranı yüzde 4,1 idi. Bu oran cumhuriyet tarihinde 2002'ye kadar aşılamadı. Çoğu dönem yüzde 1 ve altına düştü. Bugün çok şükür yüzde 17. Bu oranın yüzde 25'e kadar yükselmesini hedefliyoruz. Eğitimde de bu oran yıllar geçtikçe artıyor. Benim üniversite yıllarım olan 1985'te kız çocuklarının üniversiteye katılımı yüzde 7, 2002'de yüzde 13, günümüzde ise yüzde 46 seviyelerinde."

Düzce Valisi Cevdet Atay da hayatın her alanında sevgi, fedakarlık ve üretkenliği temsil eden kadınların huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu ifade etti.

Sosyal dinamiğin temel kaynağı olan kadınlara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getiren Atay, Düzce'de kadınların eğitimi ve istihdamı için gerçekleştirdikleri önemli hizmetlerden bahsetti.

Panele, Vali Atay'ın eşi Elçin Atay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, il protokol üyeleri ve davetliler katıldı.



