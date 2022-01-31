AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de temel atma törenine katıldı:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefete yönelik, "İyi yaptığımıza iyi, kötüye kötü değil, her şeye kızan, her şeye hakaret eden, her şeyi eleştiren bir anlayış maalesef ülkemizin gündemini boğuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil." ifadesini kullandı.

Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından inşasına başlanan kapalı pazar yerinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

Çanakkale Boğazı'nda köprü yapımının sürdüğünü hatırlatan Turan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını yaparken, dünyanın en uzun köprüsünü, '1915 Çanakkale Köprüsü'nü daha erken nasıl açarız' derdinde koşuşurken, birileri de bizi bu konuda eleştirmek, 'Daha iyisini yapalım' demek ihtimali, imkanı varken, yok efendim 'Oturma düzeni nasıl olacak, isim sırası mı, soy isim sırası mı, boy sırası mı, ayak numarası sırası mı' diye tartışma yapıyorlar. Buradan söylüyorum, yapacağınız iş ne boy sırası ne ayakkabı numarası. En çok yalan atan, en çok iftira yapan kim varsa o sıraya göre o işleri yapın. Artık geldiğimiz yerde, iyi yaptığımıza iyi, kötüye kötü değil, her şeye kızan, her şeye hakaret eden, her şeyi eleştiren bir anlayış maalesef ülkemizin gündemini boğuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Daha bir sandalyeyi paylaşamayan insanların, bir iktidarı nasıl paylaşacaklarını sizin takdirinize sunuyorum."

- "Trol de bunlar, trol başı da bunlar"

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü açıklamasına değinerek, şunları kaydetti:

"Dün başka bir liderimiz çıkmış, 'Trol ve trol başını açıklayacağım' diyor. Üzülerek takip ettim. Her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, arkada eski mutfaktaki görüntülerin ve dolapların olduğu bir paylaşım yaparken, dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti. Tabiri caizse trollendi. 'Trolü açıklayacağım' derken, tam bir trol ordusunun karşısında olduğunu kendisi görmüş oldu. Kendi arkadaşları paylaştı fotoğrafı. Benim en çok üzüldüğüm ne oldu biliyor musunuz? En çok hanımefendiye üzüldüm. Bir gecede bir otele o parayı vereceğine, ver o paranı hanımefendiye, o dolapları değiştirsin. Daha iyisi olmaz mıydı? Biz sosyal medya yasası düzenledik. İncelemeden hemen karşı çıktılar. Şimdi ifade ediyorum; trolden ve trol başından rahatsızsan gel o sosyal medya düzenlemesine destek ver, beraber geçirelim ama bizim o sosyal medya düzenlemesine 'evet' der mi, demezler. Neden? Trol de bunlar, trol başı da bunlar. İsteriz ki ülkemizde bu tarz gereksiz kavgalar olmadan yolumuza devam edelim."

İlçede 12 dönüm alanda kurulacak pazar yerinin temelinin atılmasıyla sona eren törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Turan ayrıca, Lapseki'de bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

