YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki:

10.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor. Adeta toplumsal kaos hedefliyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor. Adeta toplumsal kaos hedefliyor." dedi.

Turan, Çanakkale'deki temasları kapsamında Biga Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından karşılan Turan, burada yaptığı konuşmada Biga'nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

Biga'nın sanayisiyle, tarıma elverişli verimli arazileriyle önemli bir merkez olduğunu ifade eden Bülent Turan, "Belediyemizin önemli projeleri devam ediyor. Kadim ilçemizin yeni yatırımlarla buluşması önceliğimiz." diye konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tenkit etti. Bülent Turan şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor. Adeta toplumsal kaos hedefliyor. Daha önce bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu, son zamanlarda da ‘Sınavlara girmeyin, araç almayın.’ gibi provokatif açıklamalarda bulunuyor. Yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın.’ çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, son olarak da kur korumalı mevduat hesabı olanları tehdit etti. Burada iyi niyet yok. Kılıçdaroğlu, iktidar olmak uğruna her şeyi mübah görüyor."

Siyaset ile ekonominin karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Turan, "Finansal istikrarı ve güveni zedeleyici açıklamaların kime ne faydası var? Her türlü eleştiri baş tacı ancak ülkeye ve millete zarar verebilecek söylemlerden uzak durmak tüm siyasilerin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey nasıl olabilir? Parti misin başka bir şey mi? Eğer bu sözler doğruysa Kılıçdaroğlu suç işliyor. İlgili mercileri göreve davet ediyorum. Milletimiz her şeyi görüyoruz. Daha önce olduğu gibi, 2023’te de aziz milletimiz iktidarı bu zihniyete teslim etmeyecek."

Bülent Turan'ın ziyaretine Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, İl Genel Meclisi Üyesi Bülent Korkmaz ve Biga Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü etkinliği düzenlendiTarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü etkinliği düzenlendi
Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildiOrdu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildiTFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ziyaret

Çanakkale Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:14
Öğle
13:25
İkindi
17:15
Akşam
20:26
Yatsı
21:57
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mide bulunduran olay! Hipodromdaki erotik malzemeler...

Mide bulunduran olay! Hipodromdaki erotik malzemeler...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.