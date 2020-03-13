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AK Parti heyeti esnafı ziyaret etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Erol Kaya ve beraberindekiler, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.Hakkari’ye bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Erol Kaya ve AK Parti MKYK Üyesi ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak’a Ak Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve partililer eşlik etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Erol Kaya ve beraberindekiler, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.
Hakkari’ye bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Erol Kaya ve AK Parti MKYK Üyesi ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak’a Ak Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve partililer eşlik etti. Ak Parti İl Başkalığında partililerle bir araya gelen Kaya ve Parlak, daha sonra Bulvar Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Esnaf ziyaretinin ardından Kaya ve beraberindeki partililer Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamından ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından heyet yarın Yüksekova ilçesinde düzenlenecek olan Ak Parti kongresine katılmak üzere Yüksekova’ya geçti.

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