AK Parti heyetinden Genel Müdürü Utkanlar’a ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Altınöz, Utkanlar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Misafirperverliği ve iyi dilekleri için de Utkanlar’a teşekkür eden Altınöz, "KARDEMİR sadece bölgemizin değil ülkemizin de en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Necdet Bey ve ekibinin bu önemli kurumda başarılı olacağından hiç şüphem yok. Bir kez daha Necdet Bey’e yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.

Gerçekleştirilen ziyarette KARDEMİR’in yatırımları ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Utkanlar, nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı AK Parti Teşkilatına teşekkür etti.



