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AK Parti Hüyük’te Muammer Karaaslan güven tazeledi

KONYA HABERLERİ  | 06.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük İlçesi’nde, AK Parti İlçe Başkanlığı’nın 7’inci olağan genel kurulunda yapılan seçimde ilçe başkanlığı görevine yeniden Muammer Karaaslan getirildi.Hüyük ilçe merkezinde kapalı pazar yerinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurulda konuşan İlçe Başkanı Muammer Karaaslan, “Kuruluşundan bu yana her kademesinin neferi olduğum davamda, inandığım yolda Hüyük için yürümeye devam ediyorum.

AK Parti Hüyük’te Muammer Karaaslan güven tazeledi

Konya’nın Hüyük İlçesi’nde, AK Parti İlçe Başkanlığı’nın 7’inci olağan genel kurulunda yapılan seçimde ilçe başkanlığı görevine yeniden Muammer Karaaslan getirildi.
Hüyük ilçe merkezinde kapalı pazar yerinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurulda konuşan İlçe Başkanı Muammer Karaaslan, “Kuruluşundan bu yana her kademesinin neferi olduğum davamda, inandığım yolda Hüyük için yürümeye devam ediyorum. Rabbim beni ve yönetimimi Hüyük’ümüze, Konya’mıza ve ülkemize karşı mahcup etmesin inşallah” şeklinde sözlere yer verdi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, konuşmasında Hüyük Belediyesi olarak yürüttükleri çalışma ve hizmetlere değindi. Hüyük’te yerel seçimlerde AK Parti olarak rekor bir oy alarak görev başına geldiğini hatırlatan Başkan Çiğdem, buna layık olmak için var gücüyle gayret gösterdiğini, mücadele ettiğini dile getirdi. Çiğdem, görevi sonunda ilçesine verdiği sözlerin de ötesinde hizmetler vermenin en büyük arzusu olduğunu sözlerine ekledi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, “Konyalı hemşehrilerimizin desteği ile AK Parti Konya’da her zaman büyük başarılara imza attı. Bu noktada tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bizler de istikametten sapmadan bizden sonraki nesillere daha güçlü bir ülke bırakabilmek için gayret ediyoruz. Bugün bizler nöbetteyiz. Gün gelecek bizden sonra gelecek arkadaşlarımızla bu kutlu yürüyüş devam edecek. Partimizin kuruşundan bugüne tüm kademelerde görev yapmış dava arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.” İfadelerini kullandı.
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı da, konuşmasında gündemdeki son gelişmelere değindi. Konuşmaların ardından yapılan ve tek liste halinde girilen seçimde ilçe başkanlığı görevine yeniden Muammer Karaaslan getirildi. Kongrede, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kurultay delegeleri de belli oldu.

AK Parti Hüyük’te Muammer Karaaslan güven tazeledi

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