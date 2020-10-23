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AK Parti İl Başkanı Ahlatçı, sanayicileri dinledi

ÇORUM HABERLERİ  | 23.10.2020 19:10 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Organize sanayi Bölgesi’nde sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Kılıç ve Ahmet Aytuğ Kahramantekin ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı’yı ziyaret etti.Toplantıda Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Fabrika sahiplerinin ilettiği talepler üzerine istişarede ve değerlendirmede bulunuldu.Organize Sanayi Bölgesi’nin fiziki şartlarının daha da iyi bir şekilde düzeltilmesi ve genişleme alanlarıyla ilgili çalışmaların kısa, orta ve uzun vadede yapılması konusunda taleplerin geldiğini anlatan İl başkanı Ahlatcı, Anadolu Kaplanı olan adlandırılan Çorum’un isminin yaşatılması için gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.Yusuf Ahlatcı, toplantıda yapılması planlanan tüm çalışmalar hakkında görüşmelerde özellikle de savunma sanayi konusunda ve raylı sistem ile ilgili faaliyet gösteren fabrikaların ülke ekonomisine olan katkısının artırılması hususunda istek ve taleplerin ele alındığını vurguladı.Sanayicilerin taleplerinden birinin de Organize Sanayi Bölgesi’nin 5.

AK Parti İl Başkanı Ahlatçı, sanayicileri dinledi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Organize sanayi Bölgesi’nde sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Kılıç ve Ahmet Aytuğ Kahramantekin ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı’yı ziyaret etti.
Toplantıda Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Fabrika sahiplerinin ilettiği talepler üzerine istişarede ve değerlendirmede bulunuldu.
Organize Sanayi Bölgesi’nin fiziki şartlarının daha da iyi bir şekilde düzeltilmesi ve genişleme alanlarıyla ilgili çalışmaların kısa, orta ve uzun vadede yapılması konusunda taleplerin geldiğini anlatan İl başkanı Ahlatcı, Anadolu Kaplanı olan adlandırılan Çorum’un isminin yaşatılması için gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.
Yusuf Ahlatcı, toplantıda yapılması planlanan tüm çalışmalar hakkında görüşmelerde özellikle de savunma sanayi konusunda ve raylı sistem ile ilgili faaliyet gösteren fabrikaların ülke ekonomisine olan katkısının artırılması hususunda istek ve taleplerin ele alındığını vurguladı.
Sanayicilerin taleplerinden birinin de Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. Bölge teşviklerinden yararlanması ve bu kapsamda yatırımların değerlendirilmesi konusu olduğunu anlatan İl Başkanı Ahlatcı, gelen ivedi ihtiyaç ve talepleri ilgili bakanlıklara ileterek çalışmaların başlatıldığını vurguladı.
Sanayicileri Çorum’a yapılacak olan devlet yatırımları ve destekler hakkında da bilgilendirdiğini belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Savunma sanayisinin çorumda faal bulunan makine sanayicileri ile ilişkilerinin artırılması için çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bizim amacımız Çorum’da daha fazla hizmet ve yatırım kazandırmaktır. Çorum bizim ortak paydamızdır. İlimizin gelişmesi ve kalkınması için faaliyet gösteren ve katkı sunacak her proje ve çalışmada iş adamlarımızın yanındayız” diye konuştu.
Ziyarette ÇOSİAR Başkan Yardımcıları Zafer Kayılı, Bülent Demirci, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Sarıarslan, Macit Çubuk ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaşar Şahin de yer aldı.

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