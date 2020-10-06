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AK Parti İl Başkanlığı binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasına dev Türk bayrağının yanına dev Azerbaycan bayrağı da asıldı.Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde hizmet veren AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında asılı olan dev Türk Bayrağının yanına bir de dev Azerbaycan bayrağı da asıldı.

AK Parti İl Başkanlığı binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasına dev Türk bayrağının yanına dev Azerbaycan bayrağı da asıldı.
Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde hizmet veren AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında asılı olan dev Türk Bayrağının yanına bir de dev Azerbaycan bayrağı da asıldı. Azerbaycan şu günlerde tarih yazdığını söyleyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Ermenistan’ın saldırgan tutumunu sürdürerek Azeri topraklarına saldırması biz Türkler tarafından kabul edilemez bir durum. Azerbaycan tüm gücüyle Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri alıyor. Azerbaycan haklı davasında kazanacak, Dağlık Karabağ’da başta olmak üzere bütün işgal toprakları, inşallah eninde sonunda Azerbaycan’ın hak ettiği topraklar olarak yeniden Azerbaycan’ın olacaktır" dedi.

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