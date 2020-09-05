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AK Parti İl Teşkilatından adli yıl açılış ziyareti

KARABÜK HABERLERİ  | 05.09.2020 18:25 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, 2020-2021 adli yıl açılışı sebebiyle Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak’ı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran’ı ziyaret etti.Ziyaretlerde konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, “Adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi için üstün çaba gösteren hakim ve savcılarımızın, adli ve idari personelimiz ile yargının kurucu unsurları arasında yer alan avukatlarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor, yeni adli yılda verilen kararların toplumun her kesiminin vicdanında karşılık bulduğu, adalete olan inanç ve güvenin güçlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise 2020-2021 adli yılının yargı camiası başta olmak üzere ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran nazik ziyaretinden dolayı AK Parti Teşkilatı’na teşekkür etti.

AK Parti İl Teşkilatından adli yıl açılış ziyareti

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, 2020-2021 adli yıl açılışı sebebiyle Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak’ı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran’ı ziyaret etti.
Ziyaretlerde konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, “Adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi için üstün çaba gösteren hakim ve savcılarımızın, adli ve idari personelimiz ile yargının kurucu unsurları arasında yer alan avukatlarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor, yeni adli yılda verilen kararların toplumun her kesiminin vicdanında karşılık bulduğu, adalete olan inanç ve güvenin güçlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise 2020-2021 adli yılının yargı camiası başta olmak üzere ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran nazik ziyaretinden dolayı AK Parti Teşkilatı’na teşekkür etti.

AK Parti İl Teşkilatından adli yıl açılış ziyareti

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Merkez
Ayşe Abla Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
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