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Ak Parti İlçe Başkanı Soykök, emeği geçenlere teşekkür etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, eski Hükümet Konağı binası Balıkesir Büyükşehir Ek Hizmet Binası olurken, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, emeği geçenlere teşekkür etti.

Burhaniye ilçesinde, eski Hükümet Konağı binası Balıkesir Büyükşehir Ek Hizmet Binası olurken, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, emeği geçenlere teşekkür etti. Soykök, “Burhaniye Belediyesi eski başkanı Necdet Uysal ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan Allah razı olsun” dedi.
Burhaniye’de 1934 yılında yapılan ve 5 yıl öncesine kadar hizmet veren Hükümet Konağında iki yıldır yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası olara hizmet vermeye başladı. Binaya, ilk etapta Baski taşınırken, önümüzdeki günlerde Büyükşehir’e ait diğer birimlerinde taşınacağı açıklandı. Binayı ziyaret eden Ak Parti İle Başkanı Avukat Feridun Soykök, “ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatı ile tadilatına hız verilen Eski Hükümet Konağımız artık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası olarak hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek. Bu vesileyle bu binanın İlçemize kazandırılmasında emeği geçenlerden, başta önceki dönem Burhaniye Belediye Başkanımız Necdet Uysal ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’dan Allah razı olsun” dedi.

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