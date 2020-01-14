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  4. AK Parti ilçe başkanlarına coşkulu karşılama

AK Parti ilçe başkanlarına coşkulu karşılama

VAN HABERLERİ  | 14.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve 3 ilçeye yeni atanan ilçe başkanları, havaalanında çok sayıda partili ve vatandaş tarafından karşılandı.AK Parti genel merkezi tarafından İpekyolu İlçe Başkanlığına Ethem Görgülü, Tuşba İlçe Başkanlığına M.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve 3 ilçeye yeni atanan ilçe başkanları, havaalanında çok sayıda partili ve vatandaş tarafından karşılandı.
AK Parti genel merkezi tarafından İpekyolu İlçe Başkanlığına Ethem Görgülü, Tuşba İlçe Başkanlığına M. Nuri Başdinç ve Edremit İlçe Başkanlığına Sezer Bayramoğlu atanmıştı. Atanan ilçe başkanları, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu öncülüğünde Van’a geldiler. Van Ferit Melen Havaalanı’nda oldukça kalabalık bir partili grup ve vatandaşlar tarafından karşılanan İl Başkanı Türkmenoğlu ve yeni ilçe başkanları, burada halkı selamladılar. Burada bir konuşma yapan Başkan Türkmenoğlu, görevden alınan ilçe başkanlarına ve ilçe başkanı olmak için müracaat eden ilçe başkan adayları ile kendilerini karşılamaya gelen yoğun kalabalığa teşekkür etti. İlçe başkanlıkları için onlarca kişinin başvurduğunu dile getiren Türkmenoğlu, “Edremit ilçemize genel merkezimizin teveccühleri doğrultusunda eğitimli, donanımlı, daha önce meclis üyeliği yapmış, mühendis Sezer Bayramoğlu, İpekyolu ilçemize Ankara ve İstanbul’da yaptığı projeleriyle tanınan ve Konya Selçuk Üniversitesini birincilikle tamamlamış mimar Ethem Görgülü ve Tuşba ilçemize de mimar ve bir yıl Amerika’da önemli çalışmalara imza atan Mehmet Nuri Başdinç’in atanması yapıldı. İnşallah üç ilçe başkanımız da ilimize ve ilçelerimize hayırlı olur” dedi.
AK Parti teşkilatının 2023 seçimleri için hazırlık çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Türkmenoğlu, “2023, AK Parti iktidarının altın yılı olacak, ama 2023 Van’da AK Parti’nin yükseliş yılı olacak. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Van’da ‘Siyaset Akademisi’ni başlatıyoruz"
Van’da ‘Siyaset Akademisi’nin başlatılacağı müjdesini de veren Başkan Türkmenoğlu, “Van’da siyaset yapmak isteyen, ‘ben Van’ı yöneteceğim, ben Van’a hizmet edeceğim, ben Van’da halkıma, geleceğime, gelecek nesillere insan yetiştireceğim’ diyen bütün Vanlı kardeşlerimizi Siyaset Akademisi’ne davet ediyoruz. Siyaset Akademisi’ne bu hafta ve önümüzdeki hafta içerisinde başvuruları alacağız ve Van’a yeni genç siyasetçiler yetiştireceğiz. Böylece mevcut siyasetimize yeni gençler kazandırarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ilçe başkanları devir teslimi için ilçe başkanlıklarına hareket ettiler.

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