YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den kar yağışı öncesi seferberlik çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den kar yağışı öncesi seferberlik çağrısı

09.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"AK Partili 25 ilçe belediye başkanımızı, hiçbir ayrım ve sorumluluk taksimi yapmadan bütün yolların açık tutulması için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum" - "Önceden yemek sözümüz vardı, tatil planlarımız yapılmıştı gibi açıklamalarla bütün uyarılara rağmen, öngöremeyen, çözüm üretemeyen, gerekli tedbirleri almayan, görevlerini ihmal edip 16 milyon İstanbulluya soğuk kış günlerinde adeta cehennemi yaşatan İBB yetkililerini uyarıyorum; tedbirinizi alın"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, AK Partili ilçe belediyelerini ve teşkilatı, geçen kar yağışında olduğu gibi kenetlenmeye, vatandaşlara destek olmaya davet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kabaktepe, geçtiğimiz aylarda yaşanan kar yağışının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihmalleri nedeniyle kentte kaos yaşandığını ifade etti.

Osman Nuri Kabaktepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi İstanbul teşkilatımızı kenetlenmeye, vatandaşlarımıza destek olmaya davet ediyorum. AK Partili 25 ilçe belediye başkanımızı, hiçbir ayrım ve sorumluluk taksimi yapmadan bütün yolların açık tutulması için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum. İBB yetkililerini de uyarıyorum, 'önceden yemek sözümüz vardı', 'tatil planlarımız yapılmıştı' gibi bahanelerle 16 milyon İstanbulluyu ihmal etmeyin."

- "İstanbul sahipsiz değildir"

İstanbul teşkilatına seferberlik çağrısında bulunan Kabaktepe, yarın itibarıyla İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini anımsattı.

Geçen kar yağışındaki kaostan tecrübe çıkararak, geçici olumsuzlukları ortadan kaldırma, şehre nefes, insanlara destek olma gayreti gösterilmesi gerektiğini belirten Kabaktepe, "AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak tıpkı geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi soğuk havaya aldırmadan kenetlenmek, evsiz insanlar başta olmak üzere hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri, sokakların neşesi kediler, köpekler ve kuşlar için seferber olmalıyız. Bu kritik 5 gün boyunca ilçe merkezlerimizin açık, çay kazanlarımızın kaynar, sıcak çorbalarımızın her daim hazır olmasını, ilçe başkanlarımdan hassaten rica ediyorum. Çünkü, biz hep birlikte büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Halka hizmet etmenin "önceden verilmiş yemek sözlerinden daha mühim olduğunu" vurgulayan Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Önceden yemek sözümüz vardı, tatil planlarımız yapılmıştı gibi açıklamalarla bütün uyarılara rağmen, öngöremeyen, çözüm üretemeyen, gerekli tedbirleri almayan, görevlerini ihmal edip 16 milyon İstanbulluya soğuk kış günlerinde adeta cehennemi yaşatan İBB yetkililerini uyarıyorum; tedbirinizi alın. Şayet, mücadeleden çekiniyor, korkuyor, ne yapacağınızı bilmiyor iseniz, hiç olmazsa işi Büyükşehrin geçmişten bugüne, yetişmiş, donanımlı, atacağı adımı bilen, şehri tanıyan, karla mücadele uzmanlarına bırakınız. Unutmayın İstanbul ve İstanbullular sahipsiz değildir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısıMeteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı
Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıHatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
13:20
İkindi
16:34
Akşam
19:10
Yatsı
20:29
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fark ettiğiniz an harekete geçin! Kontrol altına almazsanız...

Fark ettiğiniz an harekete geçin! Kontrol altına almazsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.