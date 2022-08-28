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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi vefat etti

28.08.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi vefat etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe vefat etti.

Huriye Kabaktepe, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kabaktepe'nin cenazesinin, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami'de öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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