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AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" programı Avcılar'da devam etti

19.10.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: - "Hizmet ve eser üretmek, kapasite, ondan önce yönettiğiniz şehre aşık olmanızı ister. CHP, Türkiye'de ne yerel yönetimlerde ne merkezi hükümette görev aldığı dönemlerde bu bahsettiğimiz süreci tam manasıyla yapamamıştır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı belediye başkanları, Avcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Avcılar AKSEV'de düzenlenen etkinlikte konuşan Kabaktepe, "Yüz Yüze 100 Gün" programının gelecek günlerde planlanacak ikinci 14 haftasında, AK Parti'nin İstanbul'da 2023 seçimlerini kazanmasının değil hangi rekor oyla kazanacağının konuşulacağını söyledi.

Avcılar Belediyesi yönetiminin göreve geldiğinden beri verdiği sözleri yerine getirmediği savunan Kabaktepe, "Hizmet ve eser üretmek, kapasite, ondan önce yönettiğiniz şehre aşık olmanızı ister. Devamla üretebilme becerisi ve kapasitesi, ürettiklerinizi yapabilme iradesi, bu iradenin gereği olarak da dirayetle onu yerine getirmenizi ister. CHP, Türkiye'de ne yerel yönetimlerde ne merkezi hükümette görev aldığı dönemlerde bu bahsettiğimiz süreci tam manasıyla yapamamıştır." dedi.

Başlattıkları "Yüz Yüze 100 Gün" çalışmaları ve "İstanbul'un kayıp bin günü" söylemlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "150 günde 150 proje"yi hayata geçirdiğini ifade eden Kabaktepe, "Biz hizmeti alkışlayan bir gelenekten geliyoruz. Büyükşehir de yapsa iyi deriz. 'Maltepe'de yurt açtık' dediler. Sevindik. Halbuki 20 senedir çalışan yurdun dıştaki betonu yenilenmiş." diye konuştu.

Muhalefetin, Türkiye'nin yarını, umudu ve ümidi olamadığını tescil ettiğini belirten Kabaktepe, altılı masanın 15 günde bir toplantı yapma kararı almaktan öte bir şey yapmadığını ve kendi seçmenlerinin de umudunu kestiğini anlattı.

- Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti

Kabaktepe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine de değinerek şöyle konuştu:

"Beyefendi gidiyor Amerika'ya. Rusya-Ukrayna arasında savaş çıkalı 8 ay olmuş. Görüş belirtmek bugün aklına gelmiş. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diye şirin görünme taktiklerinden başka bir şey değildir. Ama çok şirin gözükememişler ki navigasyonu icat eden Amerika'da bile yollarını kaybetmişler. Sekiz saat kaybolmuşlar. Ne yaptıklarını hiç merak etmiyorum. Nerede olduklarını bildiğimizde bir şey yapamayanlar, nerede olduklarını bilmediğimizde ne yapacak? Hiçbir şey olmaz yani."

Avcılar'da yaklaşık 3 yıl önce depremde hasar gördüğü için yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yerine ilişkin farklı düşünceler olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, "Şunu herkes bilsin. Orada cami dışındaki hiçbir proje AK Parti'nin evet diyeceği bir proje değildir. Hiç kimse caminin yerine herhangi bir görüşle ve teklifle de meclisin önüne gelmesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kabaktepe ve AK Parti'li belediye başkanları, ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

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