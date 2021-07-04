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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP dünyanın en büyük trolüdür"

04.07.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP dünyanın en büyük trolüdür"

İZMİR (AA) - TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, muhalefetin sosyal medyayı, yalan ve iftirayla vatandaşları aldatmak amaçlı kullandığını savundu.

Özalan, yaptığı açıklamada CHP'nin yönettiği tüm belediyeler gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de hizmet, eser ve yatırımla alakası olmadığını belirterek, AK Parti'nin İzmir'de azımsanamayacak bir oy aldığını ve bunu daha da arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Altyapı yetersizliği, su sıkıntısı, trafik sorunu, yağmur yağınca yaşanan su baskınları, çevre kirliliği ve bazı yerlerdeki kötü kokunun İzmirlilerin hayatını olumsuz yönde etkilediğini aktaran Özalan, İzmir'e istenilen düzeyde turist gelmemesinin tek sorumlusunun yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesini yöneten CHP olduğunu öne sürdü.

Özalan, yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformlarını verimli bir şekilde kullanmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sosyal medya, kitlelere ulaşma konusunda çok önemli bir araç haline geldi. Her geçen gün etkisi daha da artıyor. Fakat muhalefet sosyal medyayı kara propaganda yapmak, gençleri provoke etmek, yalan ve iftirayla vatandaşları aldatmak amaçlı kullanıyor. CHP dünyanın en büyük trolüdür. Sosyal medya hesaplarımda muhalefetin siyasi sahtekarlığına, yalanlarına ve ikiyüzlülüğüne dikkat çekiyorum. AK Parti'nin hizmetlerini, Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdıklarını, muhalefetin sinsi planlarını milletimize anlatmak vatanımıza borcumuzdur. Hiçbir projesi olmayan muhalefet, sosyal medyada başlattıkları yalan terörüyle iktidar olmaya çalışıyor. Onlar yalan söylemekten bıkmıyor. Biz de hakikatleri paylaşmaktan bıkmayacağız."

- "Kanal İstanbul'u da engelleyemeyecekler"

Özalan, muhalefetin karşı çıktığı şehir hastanelerinin faydasının salgın sürecinde çok net görüldüğünü belirterek, bu süreçte destek paketleri, yardımlar ve hibelerle vatandaşlara destek verdiklerini, yurt dışındaki vatandaşları da yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Son haftalarda aşılamada müthiş bir ivme yakaladıklarını dile getiren Özalan, sağlık sisteminin dünyanın en iyilerinden olduğunu dile getirdi.

Özalan, Kanal İstanbul Projesi'ne de değinerek şunları kaydetti:

"Stratejik ve ekonomik yönden ülkemize büyük yarar sağlayacak. Muhalefet Türkiye'nin faydasına olan projelere her zaman karşı çıkmıştır. Binbir çeşit yalanla Kanal İstanbul'u karalıyorlar. Şimdiye kadar hiçbir projeyi engelleyemediler, Kanal İstanbul'u da engelleyemeyecekler. Ağlasalar da zırlasalar da Kanal İstanbul yapılacak."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya CHP

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